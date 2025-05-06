Ford отменяет прогноз по прибыли из-за пошлин Трампа: потери могут достичь $1,5 миллиарда

Ford прекратил прогнозирование прибыли на 2025 год из-за неопределенности, вызванной тарифами администрации Дональда Трампа, которые могут стоить компании $1,5 миллиарда. Об этом пишет Reuters.

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Финансовые последствия

Таможенные пошлины прибавят $2,5 миллиарда к годовым расходам компании, из которых $1,5 миллиарда повлияют на скорректированную прибыль к уплате налогов и процентов. Гендиректор Ford Джим Фарли отметил, что новые условия выгодны автопроизводителям с большим присутствием в США. Для обхода пошлин Ford транспортирует автомобили из Мексики в Канаду, но продолжает импорт из Китая, в частности, модели Lincoln Nautilus.

Результаты и прогнозы

Финдиректор Шерри Хаус отметила, что без учета тарифов Ford может достичь плановой прибыли в $7−8,5 миллиарда в 2025 году. Однако после объявления акции компании упали на 2,3% на внерыночных торгах. В первом квартале прибыль на акцию снизилась до 14 центов (с 49 центов в прошлом году), чистая прибыль составила $471 миллион, а выручка упала на 5% до $40,7 миллиарда. General Motors также прогнозирует потери до $5 миллиардов из-за пошлин.

Проблемы в электросегменте

Ford терпит значительные убытки в сегменте электромобилей и программного обеспечения — ожидается $5,5 миллиарда потерь в 2025 году после остановки разработки платформы FNV4 из-за задержек и роста затрат. Общие потери этого направления уже превышают 10 миллиардов долларов. Коммерческая линейка Ford Pro остается стабильной с доходом $15,2 миллиарда, бензиновые авто принесли $21 миллиард, а электросегмент — лишь $1,2 миллиарда.