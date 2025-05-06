Ford отменяет прогноз по прибыли из-за пошлин Трампа: потери могут достичь $1,5 миллиарда

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2025, 13:37 Читати українською

Ford отменяет прогноз по прибыли из-за пошлин Трампа: потери могут достичь $1,5 миллиарда

Ford прекратил прогнозирование прибыли на 2025 год из-за неопределенности, вызванной тарифами администрации Дональда Трампа, которые могут стоить компании $1,5 миллиарда. Об этом пишет Reuters.

Ford прекратил прогнозирование прибыли на 2025 год из-за неопределенности, вызванной тарифами администрации Дональда Трампа, которые могут стоить компании $1,5 миллиарда.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые последствия

Таможенные пошлины прибавят $2,5 миллиарда к годовым расходам компании, из которых $1,5 миллиарда повлияют на скорректированную прибыль к уплате налогов и процентов. Гендиректор Ford Джим Фарли отметил, что новые условия выгодны автопроизводителям с большим присутствием в США. Для обхода пошлин Ford транспортирует автомобили из Мексики в Канаду, но продолжает импорт из Китая, в частности, модели Lincoln Nautilus.

Результаты и прогнозы

Финдиректор Шерри Хаус отметила, что без учета тарифов Ford может достичь плановой прибыли в $7−8,5 миллиарда в 2025 году. Однако после объявления акции компании упали на 2,3% на внерыночных торгах. В первом квартале прибыль на акцию снизилась до 14 центов (с 49 центов в прошлом году), чистая прибыль составила $471 миллион, а выручка упала на 5% до $40,7 миллиарда. General Motors также прогнозирует потери до $5 миллиардов из-за пошлин.

Проблемы в электросегменте

Ford терпит значительные убытки в сегменте электромобилей и программного обеспечения — ожидается $5,5 миллиарда потерь в 2025 году после остановки разработки платформы FNV4 из-за задержек и роста затрат. Общие потери этого направления уже превышают 10 миллиардов долларов. Коммерческая линейка Ford Pro остается стабильной с доходом $15,2 миллиарда, бензиновые авто принесли $21 миллиард, а электросегмент — лишь $1,2 миллиарда.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами