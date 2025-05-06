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6 мая 2025, 13:15 Читати українською

Производитель Barbie поднял цены в США до 42%

Американский производитель игрушек Mattel, известный благодаря куклам Barbie, объявил о повышении цен на свои товары в США из-за новых пошлин на импорт из Китая. Об этом компания сообщила в финансовом отчете за первый квартал, пишет Лига.

Американский производитель игрушек Mattel, известный благодаря куклам Barbie, объявил о повышении цен на свои товары в США из-за новых пошлин на импорт из Китая.

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Подробности

Mattel объяснила, что тарифы не повлияли на ее доходы с начала года, но в будущем они могут нанести компании значительный ущерб.

Для того чтобы их избежать, Mattel планирует перенести часть производства из Китая в другие страны, а также повысить цены на часть игрушек в США.

По данным Toy Association, которые приводит CNN, почти 80% всех продаваемых в США игрушек производятся в Китае.

Финансовый директор Mattel Энтони ди Сильвестро заявил, что тарифы будут стоить компании примерно в $270 млн в этом году.

Согласно анализу Telsey Advisory Group, цена куклы Barbie в купальнике в магазинах Target выросла на 42,9% за неделю в середине апреля — до $14,99.

Гендиректор компании Инон Крейз заявил, что, несмотря на новые пошлины, 40−50% игрушек Mattel и дальше будут стоить не более $20.

В то же время он призвал к полной отмене пошлин на игрушки в мире: «Нулевая пошлина — это самый большой шанс дать доступ к игре как можно большему числу детей и семей».

Mattel производит игрушки в семи странах. В 2025 году компания планирует уменьшить долю производства в Китае до менее 40% (сейчас средний показатель по отрасли — около 80%), а в 2026-м — сократить импорт в США из Китая до менее 15%.

К 2027 году эта цифра должна упасть ниже 10%. Уже сейчас компания переносит производство 500 моделей игрушек из Китая в другие страны.

Из-за нестабильности на рынке Mattel, как и многие другие компании, временно отказалась от прогноза на весь 2025 год.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
6 мая 2025, 14:05
#
А потім штати введуть тарифи проти країни куди перенесено виробництво, або гайд як за рахунок компанії збільшувати економіку інших країн та створювати робочі місці в інших країнах :)
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