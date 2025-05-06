В США представили законопроект по регулированию криптовалют

Республиканские члены Палаты представителей США представили законопроект для регулирования промышленности цифровых активов. Документ определяет полномочия Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Об этом пишет incrypted.

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Что определяет документ

SEC будет отвечать за привлечение капитала, токенсейлы и предложения активов, имеющих признаки ценных бумаг;

CFTC — за обращение цифровых товаров на биржах, а также надзор за брокерами и торговыми платформами.

Проект закона также устанавливает требования к раскрытию информации и описывает процесс регистрации бирж. Кроме того, он предполагает создание прозрачной системы регистрации компаний в сфере цифровых товаров (digital commodities).

До момента полноценного запуска системы лицензирования участники смогут осуществлять деятельность, подав предварительное уведомление о намерении зарегистрироваться. Также регуляторы потребуют предоставить информацию о типах активов, источниках финансирования, целях привлечения средств и способах хранения активов пользователей.

«Мы добились значительного прогресса в 118-м Конгрессе, сформировав двухпартийное и межпалатное согласие по созданию эффективной регуляторной системы для цифровых активов. Текущий проект обсуждения продолжает работу, обеспечивая необходимую правовую определенность для экосистемы цифровых активов, усиливая защиту потребителей и укрепляя долгосрочную стабильность цифровых рынков в США», — заявил Представитель республиканцев в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Френч Хилл.

Защита механизма самостоятельного хранения также зафиксирована в законе. Ни одна структура не сможет запрещать пользователям самостоятельно сохранять цифровые активы на своих кошельках. Также на базе SEC и CFTC планируется создать офисы инноваций.