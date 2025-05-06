Новая почта запустила первую газовую когенерационную установку

В Новой почте заявили о новом этапе реализации программы по энергетической независимости.

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Отмечается, что еще 6 таких установок находятся на этапе установки и должны появиться в этом году, в частности, в Киеве.

Все когенерационные газовые установки будут работать по принципу двойной генерации и будут производить электроэнергию и тепло из природного газа.

Кроме когенерационных газовых установок, Новая почта уже запустила две солнечные электростанции и готовится к установке систем накопления электроэнергии (energy storage) еще на трех объектах.

«Сочетание различных источников питания, солнечной энергии, газовой когенерации, систем накопления электроэнергии и дизельных генераторов поможет компании гарантировать стабильность работы» — говорится в сообщении.

Инвестиции в энергетическую автономию

В Новой почте напомнили, что ранее компания инвестировала в энергетическую автономию в общей сложности 300 млн грн, и в этом году планирует вложить еще 150 млн грн. Более половины из этих 450 млн грн — инвестиции в газовую генерацию.