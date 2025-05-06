В спотовых биткоин-ETF приток капитала, корпорации вложат $330 млрд в BTC к 2029 году: что нового

В криптопродукты на базе биткоина за неделю поступило $1,8 миллиарда

В период с 28 апреля 2 мая 2025 г. приток капитала в криптопродукты составил $2 млрд. Положительная динамика в секторе продолжается третью неделю подряд. За это время в криптофонды поступило $5,5 млрд. Об этом говорится в еженедельном отчете CoinShares.

Больше всего средств поступило в продукты на базе первой криптовалюты — $1,8 млрд. В Ethereum-фондах наблюдается приток вторую неделю подряд — $336 млн, из которых $149 млн поступило в последнюю неделю.

Также эксперты подчеркнули, что XRP и Tezos получили $10,5 млн и $8,2 млн соответственно, говорится в заявлении.

Кроме того, в CoinShares отметили, что общий приток с начала 2025 года составил $5,6 млрд, а сумма активов в управлении возросла до $156 млрд — самый высокий уровень с середины февраля.

В региональном разрезе наибольшие поступления зафиксировали США — $1,9 млрд. В то же время, значительные притоки наблюдались и в Германии ($47 млн), Швейцарии ($34 млн) и Канаде ($20 млн).

Трамп планирует заработать миллионы с помощью криптовалют

В мае 2025 года президент США Дональд Трамп планирует заработать миллионы благодаря криптомероприятиям. Об этом сообщает CNBC.

По данным журналистов, в течение месяца произойдет два события. В частности, 5 мая прошел благотворительный ужин стоимостью «по $1,5 млн за тарелку». Мероприятие Crypto & AI Innovators Dinner посетил советник Белого дома по криптовалюту и искусственному интеллекту Дэвид Сакс.

22 мая пройдет гала-вечер для 220 крупнейших владельцев токена OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Событие состоится в Trump National — частном клубе президента в окрестностях Вашингтона.

CNBC со ссылкой на аналитическую организацию Accountable.US раскритиковали конкурс как «самую открытую схему личного обогащения в истории американского президентства». В Accountable.US предупредили, что механизм отбора участников позволяет состоятельным лицам, в том числе потенциально иностранным, «покупать доступ к Дональду Трампу» и одновременно обогащать его окружение.

Журналисты отметили, что согласно условиям сайта, Трамп может не появиться, а мероприятие могут отменить по какой-либо причине. В этом случае участники получат NFT с Трампом.

У спотовых биткоин-ETF продолжился приток капитала

5 мая 2025 года чистый приток капитала в споте биткоин-ETF составил $425,45 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue. Ethereum-ETF со своей стороны закрыли этот день с нулевым значением притока/отлива, по данным портала.

Приток капитала в секторе продуктов на базе первой криптовалюты был обеспечен преимущественно IBIT от компании BlackRock. Этот фонд привлек $531,18 млн на фоне оттока по пяти другим позициям:

FBTC — $57,82 млн;

BITB — $22,66 млн;

GBTC — $16,37 млн;

ARKB — $6,14 млн;

EZBC — $2,74 млн.

Еще по шести продуктам движения капитала не зафиксировано. Объем торгов составил $1,83 млрд. Это самое низкое значение с середины апреля 2025 года.

В спотовом секторе Ethereum-ETF не зафиксировано ни притока, ни оттока. Объем торгов составил $113,73 млн, что является минимум с конца марта 2025 года.

Корпорации вложат $330 миллиардов в биткоин к 2029 году

Аналитики инвестиционной компании Bernstein спрогнозировали общую сумму инвестиций в биткоин со стороны корпоративного сектора в $330 млрд к 2029 году. Об этом сообщили в Decrypt со ссылкой на отчет экспертов.

В нем говорится, что ключевым двигателем этого процесса станет компания Strategy (ранее известная как MicroStrategy), которая первой сделала биткоин основным элементом своих резервов.

В нем говорится, что ключевым двигателем этого процесса станет компания Strategy (ранее известная как MicroStrategy), которая первой сделала биткоин основным элементом своих резервов.

«Малые компании с низкими темпами роста, но большими остатками наличных, имеют наилучшее соответствие модели MSTR. Они не видят четких путей создания стоимости, а пример Strategy открывает им редкую возможность роста», — отметили аналитики Bernstein.

Котирующаяся на фондовой бирже Nasdaq Strategy начала скупать первую криптовалюту в 2020 году как ответ на экономическую неопределенность пандемии COVID-19. По состоянию на момент публикации компания владеет 555 450 BTC, что соответствует примерно $52,5 млрд.

Помимо Strategy, сообщившей об очередной покупке в 1895 BTC на сумму $180 млн, компания Semler Scientific приобрела 167 BTC на $16,2 млн.

Эксперты Bernstein отметили, что не каждая попытка повторить путь крупнейшего публичного холдера биткоинов Strategy будет успешной, ведь доходность таких компаний полностью зависит от курса актива, который остается крайне волатильным.

Однако привлекательность биткоина как защиты от инфляции и альтернативы сохранению наличных денег продолжает привлекать внимание новых игроков. Среди них — японская компания Metaplanet, недавно также объявившая о планах аккумулировать биткоин на своем балансе.

В момент написания новости биткоин торгуется на уровне около $94 340.