По оперативным данным 17 173 контролера подали 58 220 Отчетов о контролируемых иностранных компаниях за 2022 — 2024 годы. Из них за 2024 отчетный год — 19162 отчета. Об этом говорится в сообщении ГНС.
Где регистрируют КИК и сколько платят налогов
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98 % всех отчетов представлено физическими лицами, 2 % — юридическими.
География стран регистрации КИК
- Республика Польша — 23 %
- Республика Кипр — 10%,
- Соединенные Штаты Америки — 10 %
- Великобритания — 10 %
- Эстонская Республика — 9 %
- другие страны — 38%.
Сумма налоговых обязательств, определенная к уплате контролерами КИК за 2022 — 2024 годы — 4,9 млрд грн, в том числе за 2024 год — 2,9 млрд гривен.
Источник: Минфин
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