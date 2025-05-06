Курс валют на 6 мая: евро в банках подешевело на 23 копейки

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже потерял 5 копеек. Евро потерял в покупке 23 копейки, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 8 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,85 грн, евро покупают за 46,77 грн, а продают за 47,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,22−41,38, евро — 47,05−47,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,53−41,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,03−47,05 грн/евро.

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