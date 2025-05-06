За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 430 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 959,5 тысяч военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 мая: 1430 российских оккупантов, 3 танка и 145 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 959500 (+1430) человек,
- танков — 10766 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 22416 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 27431 (+61) ед,
- РСЗО — 1378 (+1) ед,
- средства ПВО — 1155 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35142 (+145),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47353 (+103) ед,
- специальная техника — 3873 (+3)
Источник: Минфин
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