Apple возвращается на рынок долговых ценных бумаг

Apple планирует осуществить первый с 2023 года выпуск корпоративных облигаций. Речь идет о долговых обязательствах инвестиционного класса, которые будут предложены инвесторам в четырех траншах. Об этом пишет Bloomberg.

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Подробности

Самый длинный из них — десятилетняя облигация — предварительно предлагается с доходностью примерно на 0,7 процентного пункта выше аналогичных казначейских бумаг США.

Согласно сообщению, детали сделки остаются конфиденциальными, а сама продажа координируют крупные финансовые учреждения, такие как Barclays Plc, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Этот шаг Apple проходит на фоне ожидаемого роста объемов выпуска высококачественных корпоративных облигаций в США.

По оценкам банкиров, на этой неделе общий объем таких размещений может составить от 35 до 40 миллиардов долларов, а основными игроками на рынке станут промышленные и технологические компании.

Последний раз Apple размещала долговые ценные бумаги в мае 2023 года. Тогда компания выпустила облигации на $5,25 миллиарда в пяти частях, включая 30-летние бумаги.

По данным Bloomberg, с тех пор Apple сократила объем своего долга: если к концу марта 2022 года долгосрочные обязательства компании составляли около 113 миллиардов долларов, то к концу марта 2025 года — уже 92 миллиарда.