Одного из крупнейших производителей обуви в мире — компанию Skechers — продают за $9,4 млрд

Компания Skechers USA, Inc., один из крупнейших производителей обуви в мире, будет продана глобальной инвестиционной фирме 3G Capital. Стоимость сделки составляет $63 за акцию, что на 30% превышает среднюю цену за последние 15 дней торгов. Общая сумма сделки составит $9,4 млрд, говорится на сайте компании.

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Подробности

После завершения сделки Skechers, которая имеет ежегодные продажи на уровне $9 млрд, перестанет котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже и станет частной компанией. Компания продолжит реализацию своей глобальной стратегии развития, сосредоточенной на инновационной продукции, международном расширении и прямой продаже.

Skechers останется под руководством действующего менеджмента, включая председателя и CEO Роберта Гринберга. Штаб-квартира компании останется в Манхэттен-Бич, Калифорния, где она была основана более 30 лет назад.

Финансирование сделки обеспечено своими средствами 3G Capital и долговым финансированием от JPMorgan Chase.

Ожидается, что сделка будет завершена в третьем квартале 2025 года.