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5 мая 2025, 19:13 Читати українською

ИИ может ускорить рост мирового ВВП на 1 п.п. — исследование

Искусственный интеллект способен прибавлять 1 процентный пункт к ежегодному росту мирового ВВП, что может привести к увеличению глобальной экономики на 15 процентных пунктов к 2035 году. Об этом говорится в исследовании PwC, передает Интерфакс-Украина.

Искусственный интеллект способен прибавлять 1 процентный пункт к ежегодному росту мирового ВВП, что может привести к увеличению глобальной экономики на 15 процентных пунктов к 2035 году.

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Сценарии влияния ИИ

Исследование PwC рассматривает несколько сценариев: по базовому прогнозу ИИ прибавит 15% к росту ВВП, однако при низком доверии и слабом взаимодействии этот показатель может снизиться до 8%, а по пессимистическому сценарию — до 1%. «Согласно альтернативным сценариям, которые анализировала PwC, при низком доверии и слабом взаимодействии дополнительный рост экономики от ИИ может замедлиться до 8%», — отмечают исследователи.

Трансформация экономики

Экономика уже претерпевает изменения: 17 из 22 глобальных секторов испытывают наивысшее давление за последние 25 лет. В 2025 году между компаниями будет перераспределен $7,1 триллиона доходов, даже без учета новых тарифов. «В течение следующего десятилетия индустрии кардинально изменят подходы к удовлетворению потребностей своих клиентов», — прогнозируют в PwC. К примеру, рынок электромобилей объединяет автопроизводителей, поставщиков энергии и технологические компании в единый кластер.

Экологические вызовы

Несмотря на потенциал ИИ, климатические изменения могут снизить мировой ВВП на 7% к 2035 году. Использование И И увеличит энергопотребление дата-центров, но энергоэффективные решения могут нейтрализовать этот эффект. «PwC прогнозирует нейтральное влияние ИИ на энергопотребление и выбросы при условии, что каждое дополнительное процентное внедрение технологии будет способствовать разработке решений, которые хотя бы незначительно — на 0,1% — будут уменьшать энергоемкость процессов», — отмечают в компании.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
5 мая 2025, 20:49
#
І збільшити безробіття на 30%.
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