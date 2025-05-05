Европейские банки зафиксировали рекордный доход от торговли акциями за более чем 10 лет

Европейские банки, в частности UBS, BNP Paribas, Société Générale, Barclays и Deutsche Bank, получили €13 миллиардов совокупной прибыли от торговли акциями и инструментами с фиксированным доходом в первом квартале 2025 года — самый высокий показатель за последнее десятилетие. Об этом пишет Financial Times.

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Причина роста доходов

Трейдеры воспользовались волатильностью, вызванной тарифной политикой президента США Дональда Трампа, приведшей к всплеску активности на рынках. «Трейдеры крупнейших инвестиционных банков Европы получили самую высокую квартальную выручку как минимум за десятилетие после того, как вызванная президентом США Дональдом Трампом волатильность на финансовых рынках спровоцировала всплеск активности с обеих сторон Атлантики», — отмечает издание. Для сравнения, пять крупнейших банков Уолл-стрит заработали $37 миллиардов за тот же период.

Результаты отдельных банков

UBS и BNP Paribas показали рекордные результаты: торговые доходы UBS выросли на треть до $2,5 миллиарда (€2,3 миллиарда), а BNP Paribas достиг исторического максимума в 2,8 миллиарда евро. Deutsche Bank и Barclays сообщили о росте доходов от торговли инструментами с фиксированным доходом на 17% и 21% соответственно. Société Générale зафиксировала рост доходов от операций с акциями на 20% до €1,06 миллиарда, хотя ее подразделение с фиксированным доходом показало небольшое снижение.

Рекорд в контексте

Предыдущий рекорд был установлен в первом квартале 2022 года, когда пять банков получили 12,8 миллиарда евро. Генеральный директор UBS Серджио Эрмотти отметил: «В некоторые дни объемы торгов превышали пиковые значения периода COVID примерно на 30%». Это произошло после введения Трампом новых пошлин 2 апреля, что спровоцировало распродажу на рынках.