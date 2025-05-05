К закрытию межбанка курс доллара упал на 7 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 5 мая: доллар подешевел на межбанке
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Открытие 5 мая
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Закрытие 5 мая
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Изменения
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41,60/41,65
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41,53/41,56
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7 /9
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47,12/47,16
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47,15/47,18
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3/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 47,00 грн., а продают за 47,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,30−41,43, евро — 47,15−47,35 грн.
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Источник: Минфин
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