Нацбанк отозвал лицензию на финансовый лизинг у ООО «Зет-Финанс», работавшего на рынке почти 8 лет, — компания подала соответствующее заявление добровольно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ отозвал лицензию на финлизинг у компании с 8-летним опытом
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Также компания «Зет-Финанс» исключена из государственного реестра финансовых учреждений в связи с лицензией на предоставление финансовых услуг — в соответствии с обновленным порядком авторизации, утвержденным постановлением НБУ.
Источник: Минфин
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