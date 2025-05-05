Румынские ценные бумаги упали на фоне результатов выборов президента

Победа ультраправого кандидата в первом туре президентских выборов и сообщения о возможной отставке премьер-министра Марчела Чолаку повлекли за собой резкое падение румынских ценных бумаг. Об этом пишет Bloomberg.

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Реакция рынков

Доходность 10-летних государственных облигаций Румынии выросла на 40 базисных пунктов до 8% — наивысшего уровня с января, а долларовые облигации показали худший результат среди развивающихся рынков. Ведущий фондовый индекс в Бухаресте упал на 2,6%, став одним из фаворитов падения в мире. «Доходность облигаций, номинированных в леях, резко возросла, а долларовые облигации Румынии показали самые плохие результаты среди развивающихся рынков», — отмечает издание.

Политическая ситуация

Ультранационалист Георге Симион, поддерживающий связи с Дональдом Трампом, вышел во второй тур президентских выборов, где 18 мая сразится с мэром Бухареста Никушором Даном. В то же время, премьер-министр Марчел Чолаку, лидер социал-демократов, планирует подать в отставку после второго тура, что усугубляет нестабильность в правящей коалиции.

Экономические риски

Эксперты предупреждают, что политический кризис может усложнить сокращение крупнейшего бюджетного дефицита в ЕС, за которым следят инвесторы. «Результаты выборов угрожают еще больше ослабить способность страны сократить наибольший бюджетный дефицит в Европейском Союзе», — отмечают аналитики. Румынский лей остается стабильным благодаря контролю центрального банка в режиме управляемого плавающего курса.