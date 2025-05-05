Швейцария зафиксировала в апреле нулевую инфляцию

В Швейцарии в апреле потребительские цены показали нулевой рост в годовом измерении, тогда как в марте они увеличились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Федерального статистического управления страны.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Апрельский показатель — самый низкий с марта 2021 года. По сравнению с мартом цены также не изменились.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали роста цен на 0,2% в годовом и помесячном сравнении.

Как изменились цены на продукты

Продукты питания и безалкогольные напитки в апреле подешевели на 0,8% в годовом выражении, одежда и обувь — на 0,2%, услуги здравоохранения — на 0,3%, транспортные услуги — на 2,6%. Жилье и энергоресурсы подорожали на 1,4%, услуги связи — на 1%. Цены в ресторанах и гостиницах повысились на 1,6%.

Базовая инфляция, не включающая такие волатильные категории, как необработанные продукты питания и энергоресурсы, замедлилась до 0,6% с 0,9%.

Швейцарский национальный банк (SNB) таргетирует инфляцию на уровне 0−2%. На заседании в марте SNB снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 0,25% годовых.

Курс швейцарского франка составляет $1,2148.