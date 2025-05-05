Гетманцев: О повышении НДС речь не шла, и не идет с МВФ

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«МВФ не посещал, рекомендации не получал, но могу вам ответственно заявить, что нет, о повышении НДС речь не шла и речь не идет. По крайней мере, в этом созыве Парламента», — написал он.

Советы коллегам

«А если говорить о будущем, то я советовал бы коллегам из правительства (кто бы в нем ни был) для начала исчерпать ресурс детенизации (в том числе проведя реформу таможни и БЭБ), сократить собственные неэффективные расходы (вроде абсолютно не действенного кэшбека), воспользоваться резервом от дополнительного размещения, ставками НДС», — подытожил Гетманцев.