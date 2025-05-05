ГНС приглашает бизнес протестировать систему е-аудита

Государственная налоговая служба (ГНС) объявила о начале тестирования системы электронного аудита (е-аудит) и призывает бизнес и разработчиков программного обеспечения присоединиться к процессу. Об этом пишет пресс-служба ГНС.

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Цель тестирования

Тестирование позволит бизнесу ознакомиться с функционалом системы е-аудита и адаптировать свои процессы к предстоящим требованиям налогового контроля. «При тестировании можно будет опробовать функционал системы, что позволит заблаговременно адаптировать внутренние процессы к требованиям будущего налогового контроля», — отметили в ГНС. Это также будет способствовать переходу к цифровому формату налогового администрирования, уменьшая риски и повышая прозрачность взаимодействия с налоговыми органами.

Как присоединиться

Участие в тестировании доступно через электронный кабинет. Система базируется на формате SAF-T UA — стандартизированном электронном файле, содержащем данные об активах, капитале, обязательствах и финансово-хозяйственных изменениях предприятия за определенный период.

Стратегическая важность

Внедрение е-аудита является частью Национальной стратегии доходов до 2030 г., направленной на модернизацию налоговой системы и повышение эффективности администрирования.