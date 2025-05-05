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5 мая 2025, 13:58 Читати українською

Экономика Украины сохраняет стабильность, несмотря на войну и глобальные риски — отчет KSE

Ожидаемый рост ВВП на уровне 3% в 2025 году, снижение инфляции, стабильный курс гривны и значительный объем международной поддержки — ключевые выводы апрельского Ukraine Macroeconomic Handbook от KSE Institute.

Ожидаемый рост ВВП на уровне 3% в 2025 году, снижение инфляции, стабильный курс гривны и значительный объем международной поддержки — ключевые выводы апрельского Ukraine Macroeconomic Handbook от KSE Institute.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРост ВВПKSE прогнозирует рост ВВП на уровне около 3% ежегодно и ускорение его роста в 2026−27 по окончании войны.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост ВВП

KSE прогнозирует рост ВВП на уровне около 3% ежегодно и ускорение его роста в 2026−27 по окончании войны.

Ключевым фактором для устойчивого послевоенного восстановления является рост производительности благодаря инвестициям.

В 2025−27 годах Украина получит около $92 млрд иностранных грантов и кредитов, из которых свыше $58 млрд ожидается уже в этом году.

Поддержка партнеров позволит Украине профинансировать бюджет и накопить резервы.

Возвращение иностранных инвесторов на внутренний долговой рынок в 2026−27 годах и способность Украины снова выпустить еврооблигации в 2027 году (или раньше) также будут иметь положительное влияние.

Ожидается, что дефицит снизится с 16,0% ВВП в 2025 году до 10,2% в 2026 году и 6,4% в 2027 году, поскольку прогнозируется рост доходов, несмотря на значительное сокращение грантов после 2025 года. Сокращать. Внешние поступления также положительно повлияют на динамику платежного баланса и позволят получить $17 млрд дополнительных резервов к 2027 году.

Это увеличит их объем до $60 млрд — то есть до комфортного уровня, эквивалентного 6,5 месяцам импорта.

Инфляция

Ожидается, что инфляция начнет замедляться к середине 2025 года, поскольку ее основные драйверы — повышение стоимости электроэнергии, рост заработных плат и цен производителей — ослабеют, а более жесткая монетарная политика будет иметь значительное влияние.

После пика на уровне около 14% во 2 квартале 2025 года KSE прогнозирует снижение инфляции до 8,6% в 4 квартале 2025 года и приближение к цели центрального банка в 5% к концу 2027 года.

Курс валют

Интервенции на валютном рынке, которые стали возможны благодаря поступлению внешней помощи, обеспечат общую стабильность курса гривны в пределах 42−46 грн/долл.

Риски для экономики

Несколько ключевых рисков остаются или появились после январского прогноза.

Продолжение войны в 2026 году будет серьезно препятствовать экономическому восстановлению Украины, потребует значительно больших затрат, а также увеличит ущерб и потребности в восстановлении.

Во-вторых, для повышения производительности и обеспечения устойчивого экономического роста Украине необходимо привлечь $300 млрд инвестиций в течение следующих десяти лет. Недофинансированное восстановление значительно замедлит приближение Украины к уровню доходов стран ЕС.

В-третьих, поскольку значительную часть внешней помощи ожидают получить уже в этом году, важно сохранить макроэкономические резервы и бюджетные ресурсы для 2026−2027 годов.

Вместе эти факторы могут оказать значительное негативное влияние на торговлю, инвестиции и экономическую активность в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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