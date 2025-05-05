Европейские компании оказались более устойчивыми к тарифному давлению — Bloomberg

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2025, 13:38 Читати українською

Европейские компании оказались более устойчивыми к тарифному давлению — Bloomberg

Европейские компании показали лучшие финансовые результаты, чем ожидалось, несмотря на давление от тарифов и экономическую неопределенность, что дает рынку определенное облегчение. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.

Европейские компании показали лучшие финансовые результаты, чем ожидалось, несмотря на давление от тарифов и экономическую неопределенность, что дает рынку определенное облегчение.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовые показатели

Компании индекса MSCI Europe достигли среднего роста доходов на 3,8%, хотя прогнозировалось падение на 1,4%. Также превышены ожидания по выручке, по данным Bloomberg Intelligence. «Финансовые результаты за первый квартал выглядят прочными, прибыль на акцию растет, но рост выручки сдержан», — отметили аналитики Barclays Plc Маджеш Кумар Чандрасекаран и Эммануэль Коу. Они добавляют: «Прогнозы компаний слабы, а инвестиционные настроения осторожны из-за тарифов».

Лидеры и аутсайдеры

Лучшие результаты показали фармацевтический, банковский и технологический секторы, также лидировавшие в предыдущем квартале. Защитные сектора, такие как здравоохранение и коммунальные услуги, поддерживаются финансовыми и технологическими компаниями. Секторы, чувствительные к тарифам — судоходство, люксовые бренды, автопроизводители — показали более слабые результаты. К примеру, премиум-потребительские товары потеряли 17% прибыли при прогнозируемом падении на 11%. В промышленном секторе компании, такие как Maersk, Airbus SE и Kone Oyj, показали рост прибыли на акцию всего на 6,5% против ожидаемых 8%.

Влияние тарифов

Автопроизводители, в частности Stellantis NV, Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG, снизили или отменили прогнозы из-за торговой войны, падения спроса и новых пошлин США, отмечает стратег Bloomberg Intelligence Кайди Мэнг. В то же время, индекс Stoxx Europe 600 растет девятый день подряд, достигнув уровней, предшествовавших новым тарифам, на фоне возможного ослабления торгового напряжения.

Прогнозы на 2025 год

Аналитики Goldman Sachs считают ожидание роста доходов в 2025 году слишком оптимистичными. «Мы ожидаем падения доходов компаний по индексу Stoxx 600 на 7% в 2025 году — значительно ниже консенсуса. Это базируется на более слабом глобальном росте, укреплении европейских валют и более низких ценах на нефть», — отметили в Goldman Sachs.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами