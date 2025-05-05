Европейские компании оказались более устойчивыми к тарифному давлению — Bloomberg

Европейские компании показали лучшие финансовые результаты, чем ожидалось, несмотря на давление от тарифов и экономическую неопределенность, что дает рынку определенное облегчение. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.

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Финансовые показатели

Компании индекса MSCI Europe достигли среднего роста доходов на 3,8%, хотя прогнозировалось падение на 1,4%. Также превышены ожидания по выручке, по данным Bloomberg Intelligence. «Финансовые результаты за первый квартал выглядят прочными, прибыль на акцию растет, но рост выручки сдержан», — отметили аналитики Barclays Plc Маджеш Кумар Чандрасекаран и Эммануэль Коу. Они добавляют: «Прогнозы компаний слабы, а инвестиционные настроения осторожны из-за тарифов».

Лидеры и аутсайдеры

Лучшие результаты показали фармацевтический, банковский и технологический секторы, также лидировавшие в предыдущем квартале. Защитные сектора, такие как здравоохранение и коммунальные услуги, поддерживаются финансовыми и технологическими компаниями. Секторы, чувствительные к тарифам — судоходство, люксовые бренды, автопроизводители — показали более слабые результаты. К примеру, премиум-потребительские товары потеряли 17% прибыли при прогнозируемом падении на 11%. В промышленном секторе компании, такие как Maersk, Airbus SE и Kone Oyj, показали рост прибыли на акцию всего на 6,5% против ожидаемых 8%.

Влияние тарифов

Автопроизводители, в частности Stellantis NV, Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG, снизили или отменили прогнозы из-за торговой войны, падения спроса и новых пошлин США, отмечает стратег Bloomberg Intelligence Кайди Мэнг. В то же время, индекс Stoxx Europe 600 растет девятый день подряд, достигнув уровней, предшествовавших новым тарифам, на фоне возможного ослабления торгового напряжения.

Прогнозы на 2025 год

Аналитики Goldman Sachs считают ожидание роста доходов в 2025 году слишком оптимистичными. «Мы ожидаем падения доходов компаний по индексу Stoxx 600 на 7% в 2025 году — значительно ниже консенсуса. Это базируется на более слабом глобальном росте, укреплении европейских валют и более низких ценах на нефть», — отметили в Goldman Sachs.