Доля воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) в Украине в апреле снизилась до 10,5%, что является самым низким показателем за последние три месяца по сравнению с 11% в марте 2025 года и 10,8% в апреле 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Украинского совета торговых центров.
Доля времени воздушных тревог при работе ТЦ в апреле снизилась до 10,5%
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Рейтинг регионов, где ТЦ чаще всего останавливают работу из-за тревог, остался неизменным.
Лидируют Донецкая (59,9%), Сумская (53,3%), Днепропетровская (24,3%), Харьковская (23,2%) и Запорожская области (20,8%).
С начала полномасштабного вторжения среднее время простоя ТЦ из-за воздушных тревог по Украине составило 108,9 рабочих дней, а в апреле 2025 года этот показатель составлял 2,9 рабочих дня.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии