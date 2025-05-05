Доля времени воздушных тревог при работе ТЦ в апреле снизилась до 10,5%

Доля воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) в Украине в апреле снизилась до 10,5%, что является самым низким показателем за последние три месяца по сравнению с 11% в марте 2025 года и 10,8% в апреле 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Украинского совета торговых центров.