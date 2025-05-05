UNITED24 собрала более 56 млрд гривен в поддержку Украины за три года

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за три года существования инициатива UNITED24 аккумулировала более 56 миллиардов гривен в поддержку Украины. Об этом он написал в телеграм-канале.

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«За три года UNITED24 собрала более 56 000 000 000 гривен в поддержку Украины. Это не просто цифра — это доказательство того, что в стремлении к общей цели миллионы людей способны на невероятное. Нас объединяет не география, язык или происхождение — нас объединяет вера вперед и помогает агрессии», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что независимо от суммы, каждый вклад важен и приближает Украину к победе и безопасному будущему.