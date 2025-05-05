Погашение реструктуризированных кредитов выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом — ФГВФЛ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2025, 12:25 Читати українською

Погашение реструктуризированных кредитов выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом — ФГВФЛ

По итогам 2024 г. сумма погашений реструктуризированных кредитов в неплатежеспособных банках, находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ.

По итогам 2024 г.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика поступлений

Директор департамента правового обеспечения ФГОФО Владислав Кадыров отметил: «Если в 2022 году поступления по реструктуризации кредитов составляли около 176 млн грн, то в 2024 году эта цифра увеличилась в 2,5 раза». Всего с января 2022 по апрель 2025 поступления от реструктуризированных кредитов составили более 1,15 миллиарда гривен, из которых 731,2 миллиона гривен поступило от субъектов хозяйствования, 214,3 миллиона гривен — от физических лиц, а 204,8 миллиона гривен — от других кредитов.

Условия для должников

Более 98% субъектов хозяйствования, обратившихся за реструктуризацией, получили одобрение, и более 93% из них соблюдают условия погашения. «Юрлица все чаще выбирают погашение долгов на достаточно комфортных условиях по трем ключевым причинам: это и возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности, и минимизация рисков, которые могут возникнуть в случае продажи долга, и прогнозируемость финансовой нагрузки», — добавил Кадыров. Для физических лиц действуют упрощенные условия: 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при ежемесячном погашении от 10 тысяч гривен для ипотечных кредитов, 1 тысячи гривен — для других кредитов, и 5 тысяч гривен — для карточных кредитов свыше 100 тысяч гривен.

Кредити онлайн

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
5 мая 2025, 13:39
#
Ну прям одні перемоги по всім напрямкам. Суперпозитивний понеділок виходить :)
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами