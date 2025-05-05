Погашение реструктуризированных кредитов выросло в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом — ФГВФЛ

По итогам 2024 г. сумма погашений реструктуризированных кредитов в неплатежеспособных банках, находящихся под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), выросла в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет пресс-служба ФГВФЛ.

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Динамика поступлений

Директор департамента правового обеспечения ФГОФО Владислав Кадыров отметил: «Если в 2022 году поступления по реструктуризации кредитов составляли около 176 млн грн, то в 2024 году эта цифра увеличилась в 2,5 раза». Всего с января 2022 по апрель 2025 поступления от реструктуризированных кредитов составили более 1,15 миллиарда гривен, из которых 731,2 миллиона гривен поступило от субъектов хозяйствования, 214,3 миллиона гривен — от физических лиц, а 204,8 миллиона гривен — от других кредитов.

Условия для должников

Более 98% субъектов хозяйствования, обратившихся за реструктуризацией, получили одобрение, и более 93% из них соблюдают условия погашения. «Юрлица все чаще выбирают погашение долгов на достаточно комфортных условиях по трем ключевым причинам: это и возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности, и минимизация рисков, которые могут возникнуть в случае продажи долга, и прогнозируемость финансовой нагрузки», — добавил Кадыров. Для физических лиц действуют упрощенные условия: 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при ежемесячном погашении от 10 тысяч гривен для ипотечных кредитов, 1 тысячи гривен — для других кредитов, и 5 тысяч гривен — для карточных кредитов свыше 100 тысяч гривен.

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