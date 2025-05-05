Приватбанк направит в госбюджет более 32 млрд гривен дивидендов

Приватбанк обнародовал финансовые результаты за первый квартал 2025 года. Бизнес-результат банка без переоценок, резервов и налогов вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 20,3 млрд грн. В госбюджет в виде дивидендов будет уплачено 80% чистой прибыли, что составляет 32,1 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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По данным финучреждения, основным драйвером роста стали чистые процентные и комиссионные доходы, выросшие на 13% год к году. Чистая прибыль составила 16,9 млрд грн.

Средства на счетах физических лиц за первый квартал увеличились на 7,3 млрд грн (+1,6%). С начала года чистый кредитный портфель вырос на 5 млрд грн и по состоянию на 31 марта 2025 составил 117,8 млрд грн.

За первый квартал банк направил более 3 млрд грн в поддержку аграрного сектора.

Кроме того, более 25,1 млн грн было направлено на благотворительность, в частности, на поддержку инициатив в сферах образования, медицины и укрепления обороноспособности страны.

За указанный период банк провел масштабное обновление Privat24 и открыл 15 обновленных отделений повышенной доступности в разных уголках Украины.