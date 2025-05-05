Курс валют на 5 мая: доллар в банках подешевел на 3 копейки

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 3 копейки, а в продаже не изменился. Евро прибавил в покупке 5 копеек, а в продаже 2 копейки.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,27−41,90 грн. Евро покупают за 47,00 грн, а продают за 47,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,50, евро — 47,25−47,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,60−41,65 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,12−47,16 грн/евро.

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