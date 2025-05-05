Почти 20 млрд грн прибыли получили топовые агрокомпании Украины — Опендатабот

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2025, 10:13 Читати українською

Почти 20 млрд грн прибыли получили топовые агрокомпании Украины — Опендатабот

146,16 млрд грн дохода получили агрокомпании из Индекса Опендатабота 2025. В перечень вошли бизнесы, занимающиеся разведением домашней птицы, выращиванием зерновых культур и обработкой семян. Впервые с начала полномасштабной войны все лидеры рынка вышли в прибыль. Об этом сообщает Опендатабот.

146,16 млрд грн дохода получили агрокомпании из Индекса Опендатабота 2025.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как изменился доход

В 1,7 раза вырос совокупный доход агрокомпаний из Индекса 2025 года за прошлый год. Он составил 146,16 млрд грн, тогда как среди бизнеса в Индексе 2024 — всего 86,5 млрд грн. Также все лидеры получили прибыль — суммарно 19,92 млрд грн.

Более половины компаний топа принадлежит к финансово-промышленной группе «МХП» Юрию Косюку. На бизнесы из группы МХП в целом приходится 71% от совокупного дохода и 67% от общего дохода лидеров отрасли.

Возглавила рейтинг Винницкая птицефабрика: ее доход составляет треть заработков всех компаний Индекса. В прошлом году доход увеличился на 27% и составил 49,7 млрд грн. В то же время прибыль выросла еще заметнее — в 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

Мироновская птицефабрика увеличила доход на 17% до 24,97 млрд грн и попала на 2-е место Индекса. Ее прибыль выросла в 2,3 раза, до 3,12 млрд грн.

Третье место с наибольшим приростом прибыли занял Лебединский семенной завод, принадлежащий группе компаний LNZ Group. Доход компании увеличился на 19% до 18,7 млрд грн, а прибыль взлетела в 43 раза до 143 млн грн. Это рекордный показатель среди всех компаний по списку лидеров.

Зернопродукт МХП с 9,98 млрд грн дохода показал наибольший прирост дохода среди всех компаний Индекса (почти в 2 раза). После тяжелого 2023 года, который компания закрыла с убытком, в прошлом году прибыль составила 2,43 млрд грн.

Энселко агро, входящая в группу Кернел Андрея Веревского, стало лидером топа по прибыли, но заняло лишь 5 место по доходу. Компании удалось увеличить прибыль почти в 4 раза в год и заработать 4,22 млрд грн. Вместо этого доход вырос всего на треть, до 9,67 млрд грн.

Еще одна компания из группы Кернел — Дружба-нова — заняла следующее место. В общей сложности на бизнесы Кернела приходится еще 30% прибыли десятки лучших. Собственно, Дружба-нова увеличила доход на 9% до 8,16 млрд грн и получила 1,88 млрд грн прибыли против 1,81 млрд грн убытков в 2023 году.

В Индекс вошли:

  • НПФ Урожай (МХП) — 6,84 млрд грн дохода и 1,77 млрд грн прибыли;

  • Старинская птицефабрика (МХП) — 6,74 млрд грн дохода и 1,12 млрд грн прибыли;

  • ДК Днепровский (агрохолдинг Александра Рязанова) — 5,81 млрд грн дохода и 365 млн грн прибыли;

  • Ориль-лидер (МХП) — 5,58 млрд грн дохода и 0,84 млрд грн прибыли.

В то же время, прошлый год был сложным для бизнеса Порошенко-младшего: сразу две компании потеряли свои позиции и покинули Индекс. Речь идет о П К Подолья и П К Заря Подолья с суммарным доходом 9,89 млрд грн. Также в Индекс не попал Западный Буг с доходом в 5,5 млрд грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
94439893086
94439893086
5 мая 2025, 11:16
#
А де Нібулон?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами