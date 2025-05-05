Почти 20 млрд грн прибыли получили топовые агрокомпании Украины — Опендатабот

146,16 млрд грн дохода получили агрокомпании из Индекса Опендатабота 2025. В перечень вошли бизнесы, занимающиеся разведением домашней птицы, выращиванием зерновых культур и обработкой семян. Впервые с начала полномасштабной войны все лидеры рынка вышли в прибыль. Об этом сообщает Опендатабот.

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Как изменился доход

В 1,7 раза вырос совокупный доход агрокомпаний из Индекса 2025 года за прошлый год. Он составил 146,16 млрд грн, тогда как среди бизнеса в Индексе 2024 — всего 86,5 млрд грн. Также все лидеры получили прибыль — суммарно 19,92 млрд грн.

Более половины компаний топа принадлежит к финансово-промышленной группе «МХП» Юрию Косюку. На бизнесы из группы МХП в целом приходится 71% от совокупного дохода и 67% от общего дохода лидеров отрасли.

Возглавила рейтинг Винницкая птицефабрика: ее доход составляет треть заработков всех компаний Индекса. В прошлом году доход увеличился на 27% и составил 49,7 млрд грн. В то же время прибыль выросла еще заметнее — в 6,5 раза, до 4,02 млрд грн.

Мироновская птицефабрика увеличила доход на 17% до 24,97 млрд грн и попала на 2-е место Индекса. Ее прибыль выросла в 2,3 раза, до 3,12 млрд грн.

Третье место с наибольшим приростом прибыли занял Лебединский семенной завод, принадлежащий группе компаний LNZ Group. Доход компании увеличился на 19% до 18,7 млрд грн, а прибыль взлетела в 43 раза до 143 млн грн. Это рекордный показатель среди всех компаний по списку лидеров.

Зернопродукт МХП с 9,98 млрд грн дохода показал наибольший прирост дохода среди всех компаний Индекса (почти в 2 раза). После тяжелого 2023 года, который компания закрыла с убытком, в прошлом году прибыль составила 2,43 млрд грн.

Энселко агро, входящая в группу Кернел Андрея Веревского, стало лидером топа по прибыли, но заняло лишь 5 место по доходу. Компании удалось увеличить прибыль почти в 4 раза в год и заработать 4,22 млрд грн. Вместо этого доход вырос всего на треть, до 9,67 млрд грн.

Еще одна компания из группы Кернел — Дружба-нова — заняла следующее место. В общей сложности на бизнесы Кернела приходится еще 30% прибыли десятки лучших. Собственно, Дружба-нова увеличила доход на 9% до 8,16 млрд грн и получила 1,88 млрд грн прибыли против 1,81 млрд грн убытков в 2023 году.

В Индекс вошли:

НПФ Урожай (МХП) — 6,84 млрд грн дохода и 1,77 млрд грн прибыли;

Старинская птицефабрика (МХП) — 6,74 млрд грн дохода и 1,12 млрд грн прибыли;

ДК Днепровский (агрохолдинг Александра Рязанова) — 5,81 млрд грн дохода и 365 млн грн прибыли;

Ориль-лидер (МХП) — 5,58 млрд грн дохода и 0,84 млрд грн прибыли.