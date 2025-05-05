За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 260 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 956 070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 мая: 1260 российских окупантов, 5 танков и 137 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 958 070 (+1260) человек,
- танков — 10763 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 22411 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 27370 (+43) ед,
- РСЗО — 1377 (+1) ед,
- средства ПВО — 1155 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34997 (+137),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47250 (+109) ед,
- специальная техника — 3870 (+0)
Источник: Минфин
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