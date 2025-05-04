Со 2 мая Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или следующих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично. Об этом сообщает Bloomberg.
Индия запретила импорт всех товаров из Пакистана. Пакистан ответил симметрично
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Запрет для судов
Также суднам под пакистанским флагом запрещено заходить в индийские порты, а корабли под индийским флагом не должны нигде швартоваться в Пакистане.
Причина
После нападения на пакистанцев в Кашмире карательные меры Индии, направленные на разрыв связей с Пакистаном, включали приостановку действия Договора о водах Инда от 1960 года, отмену виз пакистанцам, проживающим в Индии, высылку пакистанских дипломатов из страны и ограничение воздушного пространства.
Пакистан также объявил о ответных мерах против Индии, таких как прекращение торговли, закрытие воздушного пространства и высылка индийских дипломатов.
Как изменилась торговля между странами
В последние несколько лет торговля между двумя странами сократилась. По данным Министерства торговли Индии, с апреля 2024 по январь 2025 года Индия импортировала из Пакистана товаров на сумму $420 тысяч, что является резким падением по сравнению с импортом на сумму $2,86 миллиона за тот же период предыдущего года.
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