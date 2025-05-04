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4 мая 2025, 14:50 Читати українською

Индия запретила импорт всех товаров из Пакистана. Пакистан ответил симметрично

Со 2 мая Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или следующих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично. Об этом сообщает Bloomberg.

Со 2 мая Индия запретила импорт всех товаров, происходящих из Пакистана или следующих транзитом через него, Пакистан ответил симметрично.
Фото: depositphotos

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Запрет для судов

Также суднам под пакистанским флагом запрещено заходить в индийские порты, а корабли под индийским флагом не должны нигде швартоваться в Пакистане.

Причина

После нападения на пакистанцев в Кашмире карательные меры Индии, направленные на разрыв связей с Пакистаном, включали приостановку действия Договора о водах Инда от 1960 года, отмену виз пакистанцам, проживающим в Индии, высылку пакистанских дипломатов из страны и ограничение воздушного пространства.

Пакистан также объявил о ответных мерах против Индии, таких как прекращение торговли, закрытие воздушного пространства и высылка индийских дипломатов.

Как изменилась торговля между странами

В последние несколько лет торговля между двумя странами сократилась. По данным Министерства торговли Индии, с апреля 2024 по январь 2025 года Индия импортировала из Пакистана товаров на сумму $420 тысяч, что является резким падением по сравнению с импортом на сумму $2,86 миллиона за тот же период предыдущего года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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