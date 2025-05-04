За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 956810 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 мая: 1340 российских оккупантов, 11 танков и 163 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 956810 (+1340) человек,
- танков — 10758 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 22403 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 27327 (+52) ед,
- РСЗО — 1376 (+1) ед,
- средства ПВО — 1155 (+1) ед,
- самолетов — 372 (+2) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34860 (+163),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47141 (+129) ед,
- специальная техника — 3870 (+0)
Источник: Минфин
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