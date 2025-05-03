За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 955470 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 мая: 1170 российских оккупантов, 4 танка и 126 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 955470 (+1170) человек,
- танков — 10745 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22369 (+0) ед,
- артиллерийских систем — 27234 (+48) ед,
- РСЗО — 1375 (+0) ед,
- средства ПВО — 1153 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34665 (+126),
- крылатые ракеты — 3197 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 47003 (+121) ед,
- специальная техника — 3870 (+1)
Источник: Минфин
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