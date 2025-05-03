НБУ в апреле перечислил более 1,1 миллиарда гривен с спецсчета на нужды обороны

С начала полномасштабной войны с спецсчета, открытого Национальным банком Украины на нужды обороны, перечислено почти 65,2 млрд грн, из них в апреле 2025 года — более 1,1 млрд грн. Об этом сообщает Нацбанк.

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Спецсчет НБУ

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, поступило почти 66,3 млрд грн в эквиваленте.

За прошлый месяц на спецсчет поступило более 176,2 млн грн.

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 45,2 млрд грн в эквиваленте.

По состоянию на 1 мая 2025 г. остаток средств на спецсчете составил более 1,2 млрд грн.

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.