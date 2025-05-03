Правительство согласовало $3 млрд кредита от Японии под замороженные активы рф

Кабмин утвердил соглашение с Японией, которое позволит в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) получить около $3 млрд, обеспеченных доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил важность инициативы ERA, способствующей финансовой поддержке Украины.

«Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», — подчеркнул глава правительства.

Стоит отметить, что всего за последние три года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине на сумму свыше $8,5 млрд.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).