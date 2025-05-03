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3 мая 2025, 9:00 Читати українською

Любимая криптовалюта Илона Маска может оказаться не той — 3 монеты, которые он тихо поддерживает

Влияние Илона Маска на цифровые валюты огромно, но его настоящие фавориты могут удивить многих. Хотя он часто делится своими мыслями о некоторых криптовалютах, есть и другие, которые он поддерживает более тихо. Раскрытие трех монет, которые он поддерживает за кулисами, показывает неожиданный выбор, который может определить будущее криптовалютного рынка.

Влияние Илона Маска на цифровые валюты огромно, но его настоящие фавориты могут удивить многих.

Прогноз цены XYZVerse ($XYZ): возможен ли 30-кратный скачок?

XYZVerse вышла на рынок мем-монет в то время, когда токены, созданные сообществом, продолжают доминировать в спекулятивной торговле. Рост мем-монет, таких как PEPE, Dogwifhat и Bonk, доказывает, что сильный брендинг, вирусный маркетинг и вовлеченность сообщества могут привести к огромным прибылям.

Более широкие настроения рынка также играют ключевую роль в потенциале XYZVerse. Поскольку сезон альткойнов вот-вот начнется, мем-монеты с более низкой капитализацией вызывают повышенный интерес инвесторов. Учитывая, что XYZVerse все еще находится в предпродаже, он может выиграть от этой волны, если обеспечит стратегические листинги на биржах и сохранит ажиотаж в сообществе после запуска.

Ключевые преимущества XYZVerse на текущем рынке:

  • Сильный брендинг благодаря партнерству со спортивными организациями и инфлюенсерами, расширяющий его привлекательность

  • Дефляционный механизм (сжигание 17,13% токенов) для снижения давления предложения

  • Распределение ликвидности (15%) для поддержки стабильности после запуска

  • Стимулы для сообщества (10%) для поощрения вовлеченности и удержания

Прогноз цены $XYZ

  • Текущая цена предпродажи: $0,003333

  • Прогнозируемая цель после предпродажи: 0,10 доллара (по оценкам проекта)

  • Потенциальный ATH (первые 1−2 недели после запуска): 0,15−0,25 доллара (если спрос резко возрастет и листинг вызовет FOMO)

  • Долгосрочный потенциал (6−12 месяцев): 0,20−0,40 доллара (если проект заключит крупные партнерства и будет листинг)

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Купите $XYZ заранее, чтобы увеличить его прибыльность

Реалистичные ожидания: достигнет ли XYZ 0,10 доллара?

30-кратный скачок от предпродажи до 0,10 доллара возможен, но зависит от следующих факторов:

  • Сильные листинги на биржах — если XYZVerse появится на крупных CEX-платформах, таких как KuCoin,OKX или Binance, его цена может взлететь в день запуска.

  • Устойчивый рост сообщества — мем-монеты нуждаются в вирусной динамике. Если XYZVerse реализует партнерства со спортивными инфлюенсерами, это может привести к массовому вовлечению социальных сетей.

  • Рыночные условия — если биткойн и альткойны останутся в бычьем тренде, спекулятивные активы, такие как XYZVerse, как правило, выигрывают.

Возможен ли рост $XYZ на 3000%?

XYZVerse имеет все составляющие для успешного запуска, но его долгосрочный успех зависит от реализации. Если команда обеспечит эффективный маркетинг, высокопрофильные листинги и реальное вовлечение сообщества, цель в 0,10 доллара, что составляет около 3000% от текущей цены, может быть достижима.

Инвестируйте в $XYZ до его роста

Встречайте Hyperliquid: нулевые комиссии за газ и молниеносные фьючерсы DeFi

Hyperliquid встряхивает мир децентрализованных финансов своей новой блокчейн-платформой. Созданная с нуля, она предлагает бессрочную торговлю фьючерсами непосредственно на собственном блокчейне Layer 1. Это означает, что сделки осуществляются быстро и без комиссий за газ, что устраняет серьезное препятствие для многих пользователей. В основе Hyperliquid лежит механизм консенсуса HyperBFT, который обеспечивает безопасность транзакций и их быстрое завершение. Это делает торговлю плавной и эффективной.

Отличительной особенностью Hyperliquid является полностью ончейн-бук заказов, что редко встречается среди децентрализованных бирж. Такой подход обеспечивает большую прозрачность и безопасность, поскольку каждая сделка может быть проверена в блокчейне. Команда Hyperliquid состоит из выпускников таких престижных учебных заведений, как Гарвард, Калифорнийский технологический институт и Массачусетский технологический институт, что добавляет проекту надежности. На рынке, где востребованы более эффективные и удобные решения DeFi, монета HYPE от Hyperliquid выделяется на фоне других. Ее ориентация на устранение комиссий и повышение производительности может привлечь трейдеров, ищущих лучшие альтернативы. По сравнению с другими монетами, HYPE предлагает уникальную ценность, которая соответствует тенденциям, благоприятным для масштабируемости и рентабельности в криптовалютной сфере.

Встречайте Sui: блокчейн, нацеленный на глобальное внедрение

Sui — это новая блокчейн-платформа, созданная для удовлетворения потребностей людей во всем мире. Она предлагает разработчикам безопасное и мощное место для создания приложений. В отличие от других блокчейнов, Sui использует уникальный способ обработки данных и язык программирования Move для устранения распространенных проблем в старых блокчейн-системах. Это делает Sui быстрой и эффективной.

Отличительной чертой Sui является ее ориентация на удобство для пользователей. Она устраняет препятствия, которые часто затрудняют использование блокчейна. Благодаря таким функциям, как zkLogin, спонсируемые транзакции и программируемые блоки транзакций, Sui гарантирует простоту и удобство использования приложений. На современном рынке, где пользовательский опыт играет ключевую роль, Sui выглядит многообещающе. В то время как другие монеты сосредоточены на технических усовершенствованиях, Sui балансирует технологии и простоту использования. Это может сделать его привлекательным вариантом, поскольку рынок ищет проекты, которые могут охватить больше людей.

Заключение

В текущем бычьем рынке HYPE и SUI демонстрируют потенциал, но XYZVerse (XYZ) выделяется как пионерский мемкоин, объединяющий фанатов различных видов спорта.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

Источник: Минфин
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