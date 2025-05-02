К закрытию межбанка курс доллара упал на 4 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро выросло на 14 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 2 мая: доллар на межбанке подешевел, а евро выросло
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Открытие 2 мая
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Закрытие 2 мая
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Изменения
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41,64/41,67
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41,60/41,65
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4 /2
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47,15/47,18
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47,29/47,33
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14/15
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 46,95 грн., а продают за 47,58 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,52, евро — 47,25−47,45 грн.
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Источник: Минфин
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