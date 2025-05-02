ДТЭК Энерго включили в «клуб белого бизнеса»

Компания ДТЭК Энерго получила статус члена «клуба белого бизнеса», что подтверждает ее высокий уровень налоговой дисциплины и прозрачности. Об этом пишет пресс-служба компании.

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Значение признания

«Признание ДТЭК Энерго членом Клуба белого бизнеса подтверждает репутацию компании как ответственного и прозрачного налогоплательщика», — отметили в компании. Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко подчеркнул: «Для нас принципиально важно соблюдать высокие стандарты ведения бизнеса, поддерживать прозрачность и ответственность перед обществом и государством».

Налоговые взносы

За первый квартал 2025 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили 6,3 миллиарда гривен налогов в бюджеты всех уровней Украины. В 2024 году группа ДТЭК перечислила 41 миллиард гривен, став крупнейшим налогоплательщиком среди украинских компаний по итогам года.