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2 мая 2025, 14:46 Читати українською

Автомобили для перепродажи маскировали под помощь ВСУ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, организовавшим незаконную схему ввоза автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении трем лицам, организовавшим незаконную схему ввоза автомобилей.
Фото: БЭБ

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Следствием установлено, что подозреваемые в сговоре совместно с руководителем благотворительной организации ввозили на таможенную территорию Украины транспортные средства под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

В дальнейшем часть автомобилей реализовывали за наличные деньги на платформах онлайн объявлений, в Telegram-каналах, социальных сетях Instagram и Facebook. Подавляющую часть транспортных средств разбирали на запчасти для продажи.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели более 50 обысков, изъято 30 авто, документы, наличные деньги и компьютерную технику.

Организатору схемы поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины.

Его сообщнику, а также руководителю благотворительной организации — в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201−4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров, совершенная организованной группой).

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Им грозит лишение свободы сроком от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники преступной группировки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
2 мая 2025, 15:15
#
Вот ещё попались очередные «бизнесмены», не желающие платить установленные законом налоги и таможенные пошлины.
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0
LutyiPerets
LutyiPerets
2 мая 2025, 16:54
#
Хіба не всі б/в авто зараз так завозяться ? Зловили одну команду, а їх ще 100 таких діє.
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