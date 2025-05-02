Налоговая прислала бизнесу более тысячи «писем счастья»

Государственная налоговая служба разослала более 1000 информационных сообщений субъектам розничной торговли через Электронный кабинет, чтобы предотвратить нарушения в расчетах. Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

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Причина предупреждений

Анализ фискальных проверок за март 2025 года показал, что в расчетах этих организаций не было денежных операций. «Налоговые эксперты проанализировали свои финансовые проверки за март 2025 года. Обратите внимание, что их расчеты не отражают каких-либо денежных операций. Это может указывать на вероятное невыполнение платежей наличными через кассовый регистр», — пояснил Кравченко. В письмах налоговые органы призвали предприятие пересмотреть свою деятельность и избежать расчетов без использования регистраторов расчетных операций (PPO).

Цель инициативы

Кравченко подчеркнул, что цель посланий — предотвращение нарушений, а не наказание. «Исправление позволит избежать оснований для проведения фактических проверок, которые в соответствии с Налоговым кодексом имеют право инициировать при наличии признаков нарушений. Мы вводим такие дополнительные меры связи с налогоплательщиками, чтобы стимулировать добровольную выплату налогов и соблюдение налоговой дисциплины», — подчеркнул он. Этот подход направлен на оказание поддержки предприятиям в соблюдении налоговых правил.