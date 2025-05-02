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2 мая 2025, 13:45 Читати українською

Встречайте OKX Pay — платежную платформу нового поколения

OKX, ведущая криптобиржа и технологичная Web3-компания, объявила о запуске OKX Pay — нового платежного сервиса, предназначенного для упрощения криптовалютных транзакций с акцентом на скорость, удобство, соответствие требованиям регулирования и высокий уровень безопасности. Это вспомогательное приложение будет доступно в приложении OKX, сначала для клиентов в выбранных регионах, а его глобальный запуск запланирован на ближайшие несколько месяцев.

OKX, ведущая криптобиржа и технологичная Web3-компания, объявила о запуске OKX Pay — нового платежного сервиса, предназначенного для упрощения криптовалютных транзакций с акцентом на скорость, удобство, соответствие требованиям регулирования и высокий уровень безопасности.

OKX Pay предлагает пользователям возможность производить мгновенные, безопасные и удобные платежи в Web3-пространстве. Главная особенность OKX Pay — самостоятельное хранение, когда вам не нужно управлять приватным ключом. Кроме того, приложение создано с учетом лучших нормативных требований и правил безопасности в отрасли. Транзакции бесплатны благодаря базовой инфраструктуре продукта X Layer. X Layer — это блокчейн OKX Layer 2 на основе ZK, созданный с помощью технологии облачного комплекта разработки (CDK) от Polygon.

Ключевые функции OKX Pay:

  • Удобное самостоятельное хранение, когда половина приватного ключа хранится в кошельке с ключом доступа, а другая половина — на OKX. Так вы можете легко восстановить доступ к кошельку, если потеряете пароль, а ваши средства постоянно надежно защищены.

  • Удобные криптовалютные платежи: несколько нажатий, и вы легко отправляете деньги в любую точку мира. Перевод средств происходит практически мгновенно, без ограничений суммы отправки или получения. Сначала OKX Pay будет поддерживать только стейблкоины (USDT и USDC).

  • Новая функция — «тихое вознаграждение». Возможность получать вознаграждения по своим депозитам в ончейн-протоколах с низким уровнем риска.

«В будущем все финансовые компании будут предлагать определенный уровень самостоятельного хранения средств с соблюдением норм законодательства, включая платежи и денежные переводы. Вместе с OKX Pay и X Layer мы строим инфраструктурный фундамент для будущего, в котором количество пользователей криптовалют и Web3 увеличится еще на миллиард», — поделился в своем сообщении Стар Сюй, CEO OKX.

Кроме того, ОКХ планирует интегрировать PSP, такие как Mastercard, Stripe и другие, что упростит использование программы.

О OKX

OKX — одна из ведущих глобальных криптобирж, которой доверяют более 60 миллионов пользователей по всему миру. Биржа известна как один из самых быстрых и надежных криптосервисов в мире.

OKX является официальным партнером топовых спортивных брендов, включая чемпиона Английской Премьер-лиги Manchester City FC, команды McLaren Formula 1 и олимпийского спортсмена Скотти Джеймса. Компания стремится усовершенствовать опыт болельщиков, открывая новые возможности для привлечения.

Узнайте больше о OKX, загрузив наше приложение или посетив сайт okx.com .

Источник: Минфин
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