Инфляция в еврозоне стабильна: ЭЦБ может снизить ставки в 2025 году

В апреле 2025 г. базовая инфляция в еврозоне осталась на уровне 2,2%, что соответствует рыночным ожиданиям и свидетельствует об экономической стабильности в регионе. Об этом пишет investing.com.

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Динамика инфляции

Инфляция в энергетическом секторе значительно снизилась из-за падения цен на нефть и газ, тогда как в категории «продукты питания, алкоголь и табак» наблюдался небольшой рост.

Прогнозы ЭЦБ

Capital Economics считает, что рост инфляции в сфере услуг не вызовет обеспокоенность в Европейском центральном банке (ЭЦБ), поскольку эффект Пасхи скоро исчезнет.

Рынок труда и будущие решения

Уровень безработицы в еврозоне вырос с 6,1% до 6,2% в марте, а рынок труда демонстрирует признаки ослабления: уменьшилось количество компаний в сфере услуг, сообщающих о нехватке рабочей силы, а также снизились намерения по найму в апреле.