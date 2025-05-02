Курс валют на 2 мая: евро в обменниках подешевел на 10 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 5 копеек. Евро не изменился в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 2 копейки в покупке и продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,90 грн. Евро покупают за 46,90 грн, а продают за 47,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,53, евро — 47,20−47,44 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,64−41,67 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,15−47,18 грн/евро.

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