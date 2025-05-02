Золото падает из-за надежд на торговые переговоры между США и Китаем

В пятницу цены на золото выросли на азиатских торгах благодаря ослаблению доллара накануне данных о занятости в США, но недельный спад составил 2% из-за уменьшения торгового напряжения между США и Китаем. Об этом пишет Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Динамика цен

Спотовая цена на золото поднялась на 0,5% до $3255,95 за унцию, а июньские фьючерсы на золото выросли на 1,2% до $3232,24 за унцию.

Китай выразил готовность к переговорам с США, но отметил необходимость искренности и отмены односторонних тарифов. Накануне китайские СМИ сообщили, что администрация Трампа инициировала диалог.

Влияние на рынок

Улучшение настроений вокруг торговой войны усилило интерес к рисковым активам, уменьшив спрос на золото как защитный актив.