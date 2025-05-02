Укроборонпром в 2024 году получил более 1,3 миллиарда чистой прибыли

В прошлом году Акционерное общество «Украинская оборонная промышленность» получило более 1 млрд 309,5 млн грн консолидированной чистой прибыли. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Отмечается, что часть консолидированной чистой прибыли будет направлена в государственный бюджет как дивиденды, а большая сумма будет направлена на финансирование изготовления вооружения, расширение производства и его релокацию, создание новых мощностей и т. д.

«В прошлом году мы доказали, что есть большой потенциал: конкурентоспособность продукции и объемы производства выросли. Кроме этого, мы приступили к изготовлению нового вооружения, которое значительно усилило способности Сил обороны Украины», — отметил генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк.

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В Укроборонпроме напомнили, что в 2024 году предприятия компании увеличили объем производства в три раза против показателей 2023 года, а объемы контрактации на 36%.

При этом доля новых или модернизированных вооружений и военной техники в 2024 году равнялась 96%.