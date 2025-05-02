За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 954 300 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 мая: 1 110 российских оккупантов, 9 танков и 138 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 954300 (+1110) человек,
- танков — 10741 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 22369 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 27186 (+50) ед,
- РСЗО — 1375 (+0) ед,
- средства ПВО — 1152 (+4) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 34539 (+138),
- крылатые ракеты — 3196 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 46882 (+132) ед,
- специальная техника — 3869 (+0).
Источник: Минфин
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