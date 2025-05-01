Схема на 365 миллионов: БЭБ сообщило о подозрении акционерам Укрстройинвестбанка

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении акционерам и начальнику отдела кассовых операций Киевской региональной дирекции в доведении до неплатежеспособности одного из украинских банков и нанесении кредиторам более 365 млн грн материального ущерба.

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Следствием установлено, что участники схемы в течение длительного времени выдавали средства физическим, юридическим лицам без оформления официальных документов, отражали в документах кассового учета информацию о поступлении наличности от клиентов банка, без фактического поступления таких средств, вносили ложные сведения об остатках наличности в хранилище КРД банка в акты ревизии, подавали заведомо ложные сведения о финансовом состоянии банка в контролирующие органы.

Специалисты НБУ неоднократно пытались провести ревизию больших остатков наличных денег, однако представители банка каждый раз не допускали их в хранилище.

Впоследствии правление Национального банка, руководствуясь статьей 75 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», приняло решение отнести банк к категории проблемных в связи с невыполнением решения об ограничении осуществления отдельных видов операций.

Поскольку финансовое состояние банка дальше ухудшалось, а менеджмент и акционеры не принимали надлежащих мер по предотвращению наступления неплатежеспособности, Нацбанк ввел временную администрацию в банке.

Она провела ревизию Киевской региональной дирекции и установила нехватку наличных денег. Так, в хранилище ценностей отсутствовало более 153 млн грн, почти $5,8 млн и 42,5 тыс. евро. В эквиваленте национальной валюты это более 365 млн грн.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели более 25 допросов работников банка и проверок. Кроме того, нарушения в деятельности финансового учреждения подтверждены служебным расследованием и результатами экономической экспертизы.

В БЭБ не назвали банк, о котором идет речь, однако сопровождали сообщения фотографией со зданием, где ранее размещался центральный офис обанкротившегося Укрстройинвестбанка.