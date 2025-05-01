К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 16 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 1 мая: доллар и евро на межбанке подорожали
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Открытие 1 мая
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Закрытие 1 мая
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Изменения
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41,55/41,58
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41,64/41,67
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9/9
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46,97/46,99
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47,13/47,15
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16/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,85 грн. Евро покупают за 46,90 грн, а продают за 47,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,45−41,55, евро — 47,30−47,50 грн.
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Источник: Минфин
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