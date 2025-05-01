Четвертый месяц подряд падает продажа Tesla во Франции и Дании

Продажи Tesla во Франции и Дании падают четвертый месяц подряд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг, пишет Reuters.

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Причина

Бренд электромобилей Илона Маска продолжает испытывать трудности, поскольку европейцы покупают больше китайских автомобилей, а некоторые протестуют против его политических взглядов.

Франция

Во Франции продажи упали на 59,4% в годовом исчислении до 863 автомобилей в прошлом месяце, свидетельствуют данные французского автопроизводителя PFA. Это было большее падение, чем падение на 36% в марте. С начала года продажи Tesla во Франции снизились на 43,9% на рынке, сократившемся на 7,3%.

Общее количество регистраций новых автомобилей во Франции в апреле снизилось на 5,64% по сравнению с прошлым годом до 138 694 автомобилей, свидетельствуют данные.

Дания

В Дании продажи новых автомобилей Tesla в прошлом месяце упали на 67,2% в годовом исчислении до 180 единиц, согласно данным регистрации Mobility Denmark. В марте они снизились на 65,6%. Tesla сталкивается с рядом проблем в Европе. У нее небольшой, устаревший модельный ряд, в то время как традиционные конкуренты-автопроизводители и новые китайские участники рынка выпускают новые и часто более дешевые электромобили.

Поддержка Маском ультраправой политики в Европе привела к протестам против генерального директора-миллиардера и компании, а также к вандализму в ее выставочных залах и зарядных станциях по всей территории США и Европы.

Европейские продажи Tesla упали на 28,2% в марте.

Инвесторы будут внимательно следить за показателями, чтобы увидеть, продолжится ли спад продаж и во втором квартале. Выручка Tesla от продажи автомобилей в первом квартале упала на 20%, а чистая прибыль упала на 71%, что меньше, чем ожидалось Уолл-стрит.