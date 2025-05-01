ЕС увеличил возможности для экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы

Максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 650 МВт. Такое решение приняла экспертная группа ENTSO-E по расчетам коммерческих обменов электроэнергией, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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В настоящее время Украина осуществляет торговлю электроэнергией со всеми соседними европейскими странами — Словакией, Румынией, Венгрией, Польшей и Молдовой.

Традиционно объемы экспорта весной растут, а импорт — уменьшается.

«Ужесточение интеграции в европейскую энергосистему — один из наших ключевых приоритетов.

Предыдущее решение по установлению максимальной мощности экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы на уровне 550 МВт действовало с марта 2024 года.