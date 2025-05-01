Как решение ФРС США и Трамп добивают гривну и ломают рынок (видео)

Курс доллара и евро в Украине — снова в эпицентре внимания! Что ждет нас с 1 по 7 мая? Торговые войны, геополитика, политика Трампа и нестабильность на мировых рынках — все это давит на валюту. Уже 7 мая — ключевое заседание ФРС США, которое может изменить правила игры: решение по ставке, выступление Джерома Пауэлла, реакция рынков.

Финансовый эксперт Алексей Козырев анализирует, как это повлияет на доллар, евро и гривну. Почему инвесторы бегут в «тихие гавани», как франк и евро? Выдержит ли гривна? Какой курс мы видим на наличном рынке, и почему спрос растет именно в обменниках финкомпаний? Все, что нужно знать о колебаниях валют на этой неделе — в этом видео.