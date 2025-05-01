Биткоин за месяц вырос на 14%, FIFA запустит собственный блокчейн для NFT: что нового на крипторынке

Биткоин за месяц вырос на 14%, Ethereum — упал на 1,5%

Биткоин закрыл апрель 2025 года с приростом в 14,08% после двух месяцев отрицательной динамики. Ethereum, со своей стороны, продолжает падать. В апреле его цена снизилась на 1,56%. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Для первой криптовалюты этот месяц преимущественно «зеленый». Актив закрыл апрель с приростом в восьмой раз.

В апреле биткоин отличился положительной динамикой ближе к концу месяца. Это выражается как в росте курса, так и в притоке капитала в спотовом ETF на базе первой криптовалюты.

Так, в частности, в период с 21 по 25 апреля в секторе было зафиксировано наибольшее недельное поступление средств с ноября 2024 года.

Глава отдела стратегии Coinbase Institutional Джон Д'Агостино считает, что рост биткоина в целом, а также приток капитала в ETF на базе актива обусловлены преимущественно интересом к фондам со стороны институционалов.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $95175.

Ethereum продолжает падать пятый месяц подряд. При этом апрель чаще всего актив закрывал с приростом.

Сейчас Ethereum торгуется на уровне $1815.

Великобритания представила проект законодательства для крипторинки

Правительство Великобритании обнародовало проект правил регулирования криптовалютной индустрии, в том числе биржевых площадок и эмитентов стейблкоинов.

Новый законопроект базируется на акте о финансовых рынках 2023 года, расширившем полномочия казначейства. Документ должен установить четкие требования к допуску активов на рынок и раскрытию информации.

Министр финансов Рейчел Ривз подчеркнула, что инициатива направлена на привлечение инвестиций и развитие цифрового сектора, а также предусматривает сотрудничество с США для обеспечения ответственного роста криптоиндустрии.

Консультации продлятся до 25 мая, после чего власти представят дополнительные правила относительно рыночных злоупотреблений и стандартов прозрачности.

Юристы положительно оценили проект. Они назвали его «простым и понятным». Подробные инструкции для компаний появятся позже, сообщает Reuters.

FIFA запустит свой блокчейн для NFT

Международная футбольная федерация (FIFA) объявила об обновлении своей NFT-платформы FIFA Collect. Она полностью мигрирует из сети Algorand на новую, разработанную FIFA, EVM-совместимую блокчейн-инфраструктуру, получившую название FIFA Blockchain.

«Это обновление обеспечит лучшую производительность, масштабируемость и создаст фундамент для новых функций и взаимодействий с фанатами», — говорится в сообщении.

Миграция начнется не ранее 20 мая 2025 года, а пользователей заблаговременно проинформируют о точной дате запуска и необходимых действиях.

Изменения для пользователей будут включать:

автоматический перенос существующих цифровых коллекционных предметов (NFT), которые уже приобрели пользователи, на новую блокчейн-платформу;

отсутствие комиссий или оплат за миграцию;

отправка инструкций ближе к старту процесса, хотя миграция учетных записей и активов не требует немедленных действий;

неизменность активного статуса на новой платформе всех перечисленных к продаже NFT, если пользователь самостоятельно их не снимет с листинга до даты миграции.

«Новая сеть позволит интеграцию с MetaMask и другими EVM-кошельками через WalletConnect, тогда как поддержка Algorand-кошельков, таких как Pera и Defly, будет прекращена», — говорится в обращении FIFA.

Если пользователь вывел свои коллекционные предметы из FIFA Collect, их необходимо повторно импортировать до 20 мая, иначе они не будут автоматически перенесены. После этой даты импорт станет возможным только из-за обращения в службу поддержки с дополнительной верификацией.

«Это стратегический шаг в направлении Web3, позволяющий FIFA лучше контролировать цифровой контент и предлагать фанатам более динамичный опыт», — заявили в FIFA.

В период миграции платформа FIFA Collect будет временно недоступна примерно на 12 часов.

В Минфине США прогнозируют рост капитализации стейблкоинов до $2 триллионов к 2028 году

С учетом текущих рыночных условий капитализация стейблкоинов может достигнуть $2 трлн к 2028 году. Об этом свидетельствуют данные отчета Казначейства США, опубликованного 30 апреля 2025 года.

По данным DeFiLlama, общая капитализация стейблкоинов сейчас составляет $241,9 млрд.

Согласно отчету, долларовые стейблкоины доминируют в секторе. На них приходится около 99% всего показателя капитализации. Это, по мнению Казначейства, является причиной повышенного внимания к формированию нормативной базы сегмента в США.

Стейблкоины в целом в отчете фигурируют как «наличные деньги ончейн» и новый платежный механизм. При этом токенизированные фонды денежного рынка (MMF) выступают для них альтернативой, поскольку предполагают встроенный механизм доходности.

Эта конкуренция может усилиться в ближайшей перспективе, поскольку один из законопроектов по регулированию стейблкоинов в США — GENIUS — предусматривает запрет на отчисление владельцам в виде части комиссий или пассивного дохода.

Также в отчете указаны определенные преимущества использования стейблкоинов для финансовых институций, а именно:

мгновенные транши денежных средств и довольствие;

круглосуточные трансграничные и кроссвалютные платежи;

мгновенные расчеты по цифровым ценным бумагам;

внутридневные проценты по депозитам и начисления по овердрафту.

Ключевыми же драйверами возможного роста сектора до отметки в $2 трлн в Минфине считают интеграцию стейблкоинов в платежные системы, принятие крупными финансовыми институтами и регуляторную ясность.

Среди других последствий дальнейшего роста сегмента отметили рост спроса на краткосрочные облигации Казначейства (T-bills).

Компании-эмитенты стейблкоинов уже являются крупнейшими корпоративными покупателями этих ценных бумаг, а одобрение GENIUS, который, в частности, содержит требования к определенной доле этих деривативов в обеспечении, только усугубит эту тенденцию, заявили в Минфине США.

Кроме GENIUS, американские законодатели рассматривают еще один законопроект о стейблкоинах — STABLE. По мнению экспертов, итоговый документ, который будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу, предположительно будет содержать положения обеих инициатив.