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1 мая 2025, 12:15 Читати українською

Отчет Счетной палаты за 2024 год: выявлено нарушений более чем на 217 миллиардов

Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн. Об этом сообщила глава Счетной палаты Ольга Пещанская, ссылаясь на отчет за прошлый год.

Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн.
Фото: depositphotos

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Где больше всего нарушений

В отчете детализируются нарушения и недостатки на 217,5 млрд грн:

  • неэффективное управление бюджетными средствами и имуществом, их неэффективное использование — 205,5 млрд грн;
  • нарушение бюджетного и другого законодательства — 8,7 млрд грн;
  • нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета — 3,3 млрд гривен.

Наибольшее количество нарушений Счетная палата выявила в таких сферах как безопасность и обороноспособность государства и гражданская защита (184,4 млрд грн), функционирование экономики (23,5 млрд грн), выполнение полномочий государственными органами (3,8 млрд грн) и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды (2,7 млрд грн).

По словам Пещанской, более 4,6 млрд грн нарушений и недостатков благодаря аудитам уже устранены.

Она также отметила, что Счетная палата анализировала не только использование средств государственного бюджета, в том числе полученных в качестве международной помощи, но и ход реформ, связанных с выполнением плана Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
1 мая 2025, 12:49
#
І--і-і? Бла-бла-бла
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