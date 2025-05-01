Отчет Счетной палаты за 2024 год: выявлено нарушений более чем на 217 миллиардов

Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн. Об этом сообщила глава Счетной палаты Ольга Пещанская, ссылаясь на отчет за прошлый год.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где больше всего нарушений

В отчете детализируются нарушения и недостатки на 217,5 млрд грн:

неэффективное управление бюджетными средствами и имуществом, их неэффективное использование — 205,5 млрд грн;

нарушение бюджетного и другого законодательства — 8,7 млрд грн;

нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета — 3,3 млрд гривен.

Наибольшее количество нарушений Счетная палата выявила в таких сферах как безопасность и обороноспособность государства и гражданская защита (184,4 млрд грн), функционирование экономики (23,5 млрд грн), выполнение полномочий государственными органами (3,8 млрд грн) и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды (2,7 млрд грн).

По словам Пещанской, более 4,6 млрд грн нарушений и недостатков благодаря аудитам уже устранены.

Она также отметила, что Счетная палата анализировала не только использование средств государственного бюджета, в том числе полученных в качестве международной помощи, но и ход реформ, связанных с выполнением плана Ukraine Facility.