Счетная палата Украины выявила нарушений и недостатков в 2024 году на общую сумму 217,5 млрд грн. Об этом сообщила глава Счетной палаты Ольга Пещанская, ссылаясь на отчет за прошлый год.
Отчет Счетной палаты за 2024 год: выявлено нарушений более чем на 217 миллиардов
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Где больше всего нарушений
В отчете детализируются нарушения и недостатки на 217,5 млрд грн:
- неэффективное управление бюджетными средствами и имуществом, их неэффективное использование — 205,5 млрд грн;
- нарушение бюджетного и другого законодательства — 8,7 млрд грн;
- нарушения и недостатки при администрировании доходной части государственного бюджета — 3,3 млрд гривен.
Наибольшее количество нарушений Счетная палата выявила в таких сферах как безопасность и обороноспособность государства и гражданская защита (184,4 млрд грн), функционирование экономики (23,5 млрд грн), выполнение полномочий государственными органами (3,8 млрд грн) и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды (2,7 млрд грн).
По словам Пещанской, более 4,6 млрд грн нарушений и недостатков благодаря аудитам уже устранены.
Она также отметила, что Счетная палата анализировала не только использование средств государственного бюджета, в том числе полученных в качестве международной помощи, но и ход реформ, связанных с выполнением плана Ukraine Facility.
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